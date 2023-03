Per Ato rifiuti e eolico, Mastella fa il pompiere ma avverte: “Non so fin quando sosterrò il centrosinistra” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAto rifiuti e eolico gli argomenti di dibattito per il sindaco di Benevento Clemente Mastella, tornato in città da una trasferta per ragioni familiari in Liguria. Stuzzicato dalla stampa, nel corso della presentazione di un’iniziativa al Teatro Comunale del capoluogo, il primo cittadino ha replicato la sua sulle roventi polemiche politiche ed istituzionali che hanno coinvolto Provincia, Confindustria e Ato rifiuti, e, per di più, esponenti di spicco della sua stessa formazione politica, “Noi di centro”. Dopo il pronunciamento del Consiglio Provinciale di ieri con il trasferimento della Samte e la richiesta del commissariamento dell’Ato, il primo cittadino è stato molto cauto, così come sul parco eolico di Pietrelcina, fortemente voluto dal Presidente di Confindustria Oreste ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAtogli argomenti di dibattito per il sindaco di Benevento Clemente, tornato in città da una trasferta per ragioni familiari in Liguria. Stuzzicato dalla stampa, nel corso della presentazione di un’iniziativa al Teatro Comunale del capoluogo, il primo cittadino ha replicato la sua sulle roventi polemiche politiche ed istituzionali che hanno coinvolto Provincia, Confindustria e Ato, e, per di più, esponenti di spicco della sua stessa formazione politica, “Noi di centro”. Dopo il pronunciamento del Consiglio Provinciale di ieri con il trasferimento della Samte e la richiesta del commissariamento dell’Ato, il primo cittadino è stato molto cauto, così come sul parcodi Pietrelcina, fortemente voluto dal Presidente di Confindustria Oreste ...

