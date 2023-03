Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erporomarchese : RT @ilmessaggeroit: Pene amputato per errore, il medico non andrà a processo: querela presentata in ritardo - leggoit : Pene amputato per errore, il medico di Arezzo non andrà a processo: querela presentata in ritardo - ilmessaggeroit : Pene amputato per errore, il medico non andrà a processo: querela presentata in ritardo - bolofficial0377 : Peggio di Steven zhang può capitarti solo questo - iltirreno : L’amputazione nonostante la diagnosi fosse sbagliata. La querela del paziente è arrivata troppo tardi -

Ma cosa è successo Il 13 novembre 2018 l'urologo eseguì all'ospedale San Donato di Arezzo l'amputazione. Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era: paziente chiede risarcimento. Querela presentata in ritardo La motivazione addotta dal gup è di querela arrivata tardivamente. Sul fronte civile, invece, resta in piedi la causa. Non andrà a processo il medico che nel 2018 all'ospedale di Arezzo aveva amputato il pene ad un 69enne residente in Valtiberina, per poi scoprire successivamente che il tumore, che si sospettava, non c'era. La vicenda è approdata questa mattina, 9 marzo, nell'aula del tribunale.

L’intervento nel 2018 ma la denuncia è stata fatta nel marzo 2021: ben oltre i tre mesi previsti dalla legge. Resta in piedi la causa civile con una richiesta complessiva di 400 mila euro: in aula a s ...Non andrà a processo il medico aretino che nel 2018 al San Donato aveva amputato il pene a un 64enne residente in Valtiberina, per poi scoprire che il tumore, che si sospettava, non c’era. La vicenda ...