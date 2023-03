Oggi a Roma nello spazio Europa del parlamento europeo i sindaci delhanno firmato e lanciato la candidatura per cittàcreativa Unesco per la gastronomia. È intervenuto anche AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde, della comunità ...Oggi a Roma nello spazio Europa del parlamento europeo i sindaci delhanno firmato e lanciato la candidatura per città creativa Unesco per la gastronomia. È intervenuto anche AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde, della comunità ...Oggi a Roma nello spazio Europa del parlamento europeo i sindaci delhanno firmato e lanciato la candidatura per città creativa Unesco per la gastronomia. È intervenuto anche AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde, della comunità ...

Pecoraro: "Cilento sia città creativa Unesco per gastronomia" - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 10 mar. (askanews) - Oggi a Roma nello spazio Europa del parlamento europeo i sindaci del Cilento hanno firmato e lanciato la candidatura per città creativa Unesco per la gastronomia. È interven ...O ggi a Roma nello spazio Europa del parlamento europeo i sindaci del Cilento hanno firmato e lanciato la candidatura per città creativa Unesco per la gastronomia. È intervenuto anche Alfonso Pecoraro ...