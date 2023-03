Pechino Express | quanto ci sei mancato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - SkyItalia : Un applauso di incoraggiamento ai viaggiatori: parte l'edizione più disagiata di Pechino Express!? ?… - LaureDoms : RT @fvllinglwt: oddio io ci penso continuamente a loro 2 a pechino express - Moonjintonic : RT @fvnzioniamo: il passaggio del programma più bello più divertente ecc ecc pechino express a sky uno dei danni più grandi fatti alla mia… -

È ufficialmente partita la nuova edizione di, condotto da Costantino Della Gherardesca con Enzo Miccio. Nove le coppie in gara: tra i concorrenti anche l'ex nuotatrice Federica Pellegrini e l'ex calciatore Totò ...Al via la decima edizione di. Sottotitolata La via delle Indie , è condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca con la collaborazione di Enzo Miccio . Parte giovedì 9 marzo per un totale di dieci ...Giulia Santerini incontra Costantino della Gherardesca: si parla di- La via delle Indie, che parte questa sera su Sky alle 21.15, ma anche di sentimenti e diritti, Iran e ...

Quando scriviamo che Pechino Express è uno dei nostri programmi preferiti non mettiamo in pratica quella retorica spicciola che vorrebbe i giornali sempre e solo dalla parte della bolla, ma quella ...Da Phnom Penh a Koh Rong, viaggio in uno degli ultimi paradisi del pianeta. La meta del momento dove si chiuderà l'avventura di Pechino express, il programma cult in onda da stasera su Sky Uno e in ...