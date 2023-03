Pechino Express 2023, ecco cosa è successo nella prima puntata (Video e Foto) (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri su Sky e in streaming su Now è iniziata la nuova avventura di Pechino Express 2023, ecco il racconto della puntata attraverso i Video e le Foto. Giovedì 9 marzo è iniziato Pechino Express 2023, l'adventure game trasmesso da Sky e in streaming da Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno dato il via alle nove coppie di concorrenti. La prima tappa di 372 km ha preso il via da Mumbai. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il primo verdetto di stagione. Gli zaini sono in spalla e i viaggiatori di Pechino Express sono partiti per la loro avventura straordinaria lungo La via delle Indie. 372 chilometri in corsa - con autostop e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri su Sky e in streaming su Now è iniziata la nuova avventura diil racconto dellaattraverso ie le. Giovedì 9 marzo è iniziato, l'adventure game trasmesso da Sky e in streaming da Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno dato il via alle nove coppie di concorrenti. Latappa di 372 km ha preso il via da Mumbai. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il primo verdetto di stagione. Gli zaini sono in spalla e i viaggiatori disono partiti per la loro avventura straordinaria lungo La via delle Indie. 372 chilometri in corsa - con autostop e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PechinoExpress : Grazie Pechino Express per regalarci questi momenti???? #PECHINOEXPRESS @SkyItalia @NOWTV_It - fraversion : questa tizia è Alessandra De Michelis, avvocato di Torino, tra i concorrenti di Pechino Express. All’amico, imprend… - fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - dntfckitup : raga ma dove si può vedere Pechino express - harrykive_ : Pechino express ieri mi ha devastata. Sono morta dal ridere -