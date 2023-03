Pd: Schlein intende proporre Bonaccini presidente partito (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Sì è appena concluso l'incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Un incontro positivo, spiegano fonti Pd, svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini, come presidente, all'Assemblea del partito Democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Sì è appena concluso l'incontro tra Ellye Stefano. Un incontro positivo, spiegano fonti Pd, svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confrontoil nome di Stefano, come, all'Assemblea delDemocratico.

