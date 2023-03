Pd, intesa con Elly Schlein, Bonaccini sarà presidente del partito (Di venerdì 10 marzo 2023) Una scelta all’insegna dell’unità: Stefano Bonaccini presidente del Pd. Ecco la proposta che Elly Schlein porterà domenica all’assemblea nazionale dem. È questo l’esito della videocall tra la segretaria del partito democratico e il governatore dell’Emilia-Romagna e suo sfidante alle primarie di oggi. Un incontro positivo, riferiscono fonti dem, svolto in un clima di piena collaborazione. Bonaccini preferiva la maglia di presidente a quella di vicesegretario e, alla fine, sarà accontentato. Bando alle divisioni, quindi, come annunciato subito dopo il voto dei gazebo, che ha premiato la deputata dem, la quale ha staccato di 80mila voti il suo avversario, che comunque ha raccolto il 46% dei consensi. Stavolta, però, non c’è stato un faccia a faccia in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Una scelta all’insegna dell’unità: Stefanodel Pd. Ecco la proposta cheporterà domenica all’assemblea nazionale dem. È questo l’esito della videocall tra la segretaria deldemocratico e il governatore dell’Emilia-Romagna e suo sfidante alle primarie di oggi. Un incontro positivo, riferiscono fonti dem, svolto in un clima di piena collaborazione.preferiva la maglia dia quella di vicesegretario e, alla fine,accontentato. Bando alle divisioni, quindi, come annunciato subito dopo il voto dei gazebo, che ha premiato la deputata dem, la quale ha staccato di 80mila voti il suo avversario, che comunque ha raccolto il 46% dei consensi. Stavolta, però, non c’è stato un faccia a faccia in ...

