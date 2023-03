(Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Sbaglia chi dice che con l'elezione di Ellynel Pd non c'è piùper i. Noi siamo undemocratico, plurale. Anzi. Siamo l'ultimosulla scena. E un Pd senza inon sarebbe più il Pd. Manon ha alcuna intenzione, come non l'aveva Bonaccini, di creare l'ennesimodel capo". Così Pierluigi, presidente dell'associazione 'I Popolari', ad Avvenire. "La maggior parte di noi ha votato Bonaccini, anche io, ma è stata legittimamente elettaed è lei la segretaria di tutti. Avevamo lanciato un allarme per il rischio di cambiare la Carta dei valori del Pd senza legittimazione. Ma nessuno si è spinto a tanto. C'è chi non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Castagnetti, 'nel partito di Schlein c'è posto per noi cattolici' - - SciscianoNotiz1 : Pd, Castagnetti: “Rimarremo nel Pd se vi sarà un vero pluralismo politico e culturale”: Scrive sui social l’ex parl… - Fangareggi : RT @24emilia: @PLCastagnetti: rimarremo nel Pd se vi sarà il rispetto delle varie anime politiche | 24Emilia - 24emilia : @PLCastagnetti: rimarremo nel Pd se vi sarà il rispetto delle varie anime politiche | 24Emilia… - Ted0foro : @PiergiuseppeEs1 @giallideilimoni @FedericoRamine1 @ellyesse Ma non penso si riveda nei lib se cita Castagnetti. S… -

A proposito della decisione di Beppe Fioroni, altro ex dc di spiccoPd, di lasciare il partito dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie,ha commentato: 'La sua scelta la ...Oggi, scrivee posta sui social 'rimarremoPd se vi sarà un vero pluralismo politico e culturale. Se non ci fosse questo pluralismo non ci sarebbe più il Pd che deve trovare la buona ...... riuniti dal presidente Pierluigi: "Ferma restante la riconosciuta pluralità delle opzioni politiche dell'elettorato cattolico - è scrittodocumento - si esprime l'auspicio che, a ...

Pd: Castagnetti, 'nel partito di Schlein c'è posto per noi cattolici' Gazzetta di Reggio

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Sbaglia chi dice che con l’elezione di Elly Schlein nel Pd non c’è più posto per i cattolici ... di creare l’ennesimo partito del capo”. Così Pierluigi Castagnetti, ...Castagnetti sul nuovo Pd di Elly Schlein: “Sbaglia chi dice che con l`elezione di Elly Schlein nel Pd non c`è più posto per i cattolici. Noi siamo un partito democratico, plurale. Anzi. Siamo l`ultimo ...