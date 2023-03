Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Stellantis ha raggiunto un accordo che riguarda più di 70 mila lavoratori e prevede aumenti mensili di 207 euro più… - Greenpeace_ITA : Un'ottima notizia! Questo trattato dà una possibilità concreta all’obiettivo 30x30: proteggere il 30 per cento degl… - alfrig409 : RT @StartMagNews: #Eni e #CommonwealthFusionSystems, di cui il Cane a sei zampe è azionista strategico, hanno raggiunto un accordo di coope… - 73deva73 : Pd, accordo raggiunto: 'Bonaccini presidente' - - joe_bencardino : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein prorra Stefano Bonaccini come presidente all'assemblea Pd: accordo raggiunto tra maggioranza e minoranza… -

... su cui è soprattutto dal governo tedesco che ci si aspetta la proposta di una soluzione che, senza stravolgere l'giàfra Europarlamento e Consiglio Ue, garantisca il mantenimento ...Giove nel luglio 2023, Juice trascorrerà molti mesi in orbita intorno al pianeta, ... e Majis, strumento di responsabilità francese ma realizzato con unbilaterale tra Asi e Cnes, la ..."Come organizzazioni sindacali da tempo diciamo che le stragi sul lavoro si possono fermare soltanto attraverso l'effettivo coinvolgimento di tutte le parti interessate, e questo...

Efficienza energetica, raggiunto in Ue un primo accordo sulla ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Dopo sette anni di tensioni e accuse, l’Iran e Arabia Saudita hanno annunciato a sorpresa di aver raggiunto a Pechino un accordo per il ripristino entro due mesi di normali relazioni diplomatiche, ...Dopo il primo via libera in commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) lo scorso 9 febbraio, la divisiva revisione della direttiva sulle case green la cosiddetta EPDB – ‘Energy Performance of Bu ...