Patrizio Oliva in scena martedì alla Sala Umberto

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –torna a teatro. Il 64enne campione olimpico di pugilato di Mosca 1980 sarà indi Roma14 marzo (ore 21) con la piece “VS”, scritto assieme al nipote Fabio Roccoe tratto da ‘Sparviero-La mia storia’, libro firmato dai dueche racconta la carriera dell’ex campione europeo dei superleggeri e welter e campione mondiale Wba nei superleggeri. “Con nessun giornalista avrei potuto mettermi a nudo come ho fatto con mio nipote – spiega, che non è certo nuovo ad esperienze teatrali -. Dicevo sempre che dpenna dello scrittore non doveva uscire l’inchiostro ma ...

Patrizio Oliva torna a teatro. Il campione olimpico di Mosca 1980, nato a Napoli, classe 1959, sarà in scena alla Sala Umberto di Roma martedì 14 marzo (ore 21) con la piece 'Patrizio VS Oliva', ...

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Patrizio Oliva torna a teatro. Il 64enne campione olimpico di pugilato di Mosca 1980 sarà in scena alla Sala Umberto di Roma martedì 14 marzo (ore 21) con la piece "Patrizio VS ...Patrizio Oliva torna a teatro. Il campione olimpico di Mosca 1980, nato a Napoli, classe 1959, sarà in scena alla Sala Umberto di Roma ...