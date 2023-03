Patrizia Pellegrino e Jane Alexander per ‘La Venexiana’ al Manzoni di Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – L’opera è datata al Cinquecento, ben mezzo millennio fa… ma il tema è più che mai attualissimo: la trasgressione femminile e la libertà sessuale, ancor più in particolare il concedersi delle donne non per sentimento e men che mai per dovere ma per puro piacere. E’ ‘La, testo di anonimo, che fino a domenica sarà in scena al teatrodiconattrici protagoniste. “Tenendo fede al tema dell’erotismo che pervade tutta l’opera – spiega la regista Cinzia Berni – la vicenda è un pretesto per tracciare uno spaccato della aristocrazia veneziana, incentrandosi sull’universo femminile e presentando in un’ottica inedita il gioco amoroso diretto dalla donna anziché dal maschio”. ‘La ...