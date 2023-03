Pasolini e Alì dagli occhi azzurri | il coraggio della verità oltre ogni buonismo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 marzo 2023) È più famosa come Alì, del resto quel primo versodoveva amarlo molto, se lo usò poi addirittura come titolo di un libro. Ma la poesia si intitola Profezia e invero lo è, perché gran poeta e cioè profeta era. Profezia perché scritta esattamente sessant’anni fa, quando di migranti sulle nostre coste e di popoli che sorgevano dal mare nessuno ancora immaginava. Ma profezia è davvero oggi: “Alì/ uno dei tanti figli di figli, / scenderà da Algeri, su navi / a vela e a remi. Saranno / con lui migliaia di uomini / coi corpicini e gli/ di poveri cani dei padri / sulle barche varate nei RegniFame”. Così è stata ricordata e ripresa, in questi giorni, per ...