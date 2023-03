Parte da noi Avellino: ”Solidarietà a Elly Schlein e Francesco Boccia “ (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimiamo piena Solidarietà a Elly Schlein e Francesco Boccia per le minacce ricevute in queste ultime ore”. Così una nota, Parte di Noi Avellino. “Le scritte antisemite rivolte alla nostra segreteria sono frutto di un clima politico ostile e intollerante. Gesti intimidatori che, siamo certi, non fermeranno persone come Elly Schlein e Francesco Boccia, che hanno sempre agito con fermezza e lealtà. Lavoriamo ogni giorno sul territorio per sconfiggere definitivamente i richiami ad una non-cultura xenofoba e antisemita, figlia di un passato a cui non vogliamo più guardare. La cultura della buona politica, la promozione delle diversità e l’attivazione della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimiamo pienaper le minacce ricevute in queste ultime ore”. Così una nota,di Noi. “Le scritte antisemite rivolte alla nostra segreteria sono frutto di un clima politico ostile e intollerante. Gesti intimidatori che, siamo certi, non fermeranno persone come, che hanno sempre agito con fermezza e lealtà. Lavoriamo ogni giorno sul territorio per sconfiggere definitivamente i richiami ad una non-cultura xenofoba e antisemita, figlia di un passato a cui non vogliamo più guardare. La cultura della buona politica, la promozione delle diversità e l’attivazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ??? “È un motivo di orgoglio che la Roma abbia pensato a noi e che sia sempre alla ricerca di un filo conduttore con… - ZanAlessandro : Mentre il governo di ora in ora mostra la sua faccia più disumana davanti a questa tragedia, il Presidente della Re… - emergency_ong : C'è chi dibatte sull'opportunità o meno di partire, permettendosi di giudicare la disperazione delle persone, e c'è… - davide28540028 : @IannielloBruno Perché surreale? La morte è parte di noi. La paura della morte è limitante. Surreale penso invece s… - silvia_79asro : RT @SuadSemua: @rubio_chef @lauraboldrini Chiediamoglielo noi da parte di @lauraboldrini (che non ce la può fare): @romaebraica non prova… -