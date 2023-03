Parma-Sudtirol (sabato 11 marzo 2023 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Vazquez e Delprato squalificati (Di venerdì 10 marzo 2023) La vittoria per 2-0 a Benevento e quella successiva contro il Perugia per 2-1 hanno tenuto il Sudtirol nella scia di Genoa e Bari e quindi ancora in lotta per la promozione diretta in Serie A. Anche il Parma ha vinto l’ultima partita disputata sul campo della Reggina portandosi al settimo posto in classifica. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 marzo 2023) La vittoria per 2-0 a Benevento e quella successiva contro il Perugia per 2-1 hanno tenuto ilnella scia di Genoa e Bari e quindi ancora in lotta per la promozione diretta in Serie A. Anche ilha vinto l’ultima partita disputata sul campo della Reggina portandosi al settimo posto in classifica. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fresatura_Bo : La Gazzetta di Parma in apertura: 'Il Parma studia come scardinare il bunker del Sudtirol' - ParmaLiveTweet : La Gazzetta di Parma in apertura: 'Il Parma studia come scardinare il bunker del Sudtirol' - ParmaLiveTweet : La Gazzetta di Parma in apertura: 'Il Parma studia come scardinare il bunker del Sudtirol' - ParmaLiveTweet : Verso Parma-Sudtirol: Pecchia pensa a Cobbaut, Bisoli perde Celli -