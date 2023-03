Parlamento | rebus Bicamerali per Meloni | nuovo stallo su Vigilanza Rai

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Il centrodestra arranca sul risiko delle presidenze delle. Si attendeva una schiarita in settimana ma non è mai arrivata. Anzi, si è aggiunta una nuova grana, quella dell’elezione dei cosiddetti giudici speciali (parliamo di giustizia tributaria e amministrativa), saltata perché su 12 caselle in ballo Fdi si è impuntata per tenerne 9 e lasciarne 3 alla minoranza, facendo andare su tutte le furie il Pd. Ma il vero nodo, raccontano, su cui si sarebbe impantanata ogni trattativa è quello dellaRai. Allo stato, a quanto apprende l’Adnkronos, ancora non ci sarebbe un nome per la presidenza, che spetta all’opposizione, in questo caso ai Cinque stelle, dati per favoriti sul Terzo Polo. Non ci sarebbe, quindi, nessun accordo di massima su Alessandra Todde, vicepresidente M5S o l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino, ...

Il centrodestra arranca sul risiko delle presidenze delle Bicamerali. Si attendeva una schiarita in settimana ma non è mai arrivata. Anzi, si è aggiunta una nuova grana, quella dell'elezione dei ...Il centrodestra arranca sul risiko delle presidenze delle Bicamerali. Si attendeva una schiarita in settimana ma non è mai arrivata. Anzi, si è aggiunta una nuova grana, quella dell'elezione dei ...Come questa vada declinata da qui in avanti rimane però undi difficile composizione. 'Siamo in una fase di attesa', dicono fonti parlamentari vicine a Stefano Bonaccini 'è tutto in evoluzione ...

(Adnkronos) – Il centrodestra arranca sul risiko delle presidenze delle Bicamerali. Si attendeva una schiarita in settimana ma non è mai arrivata. Anzi, si è aggiunta una nuova grana, quella dell'elez ...