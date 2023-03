Parigi-Nizza 2023 oggi | tappa Tourves – La Colle-sur-Loup | orari | percorso | tv | streaming | favoriti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si svolgerà nella giornata odierna la quinta frazione della, corsa francese di livello World Tour che proseguirà fino a domenica 12 marzo. Dopo laabbastanza semplice di ieri, quest’ci sarà una frazione con diverse insidie. Si partirà daalle ore 11:50 e si arriverà, dopo 197,4 km, a La-sur-. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulladiDIPronti, via e si inizierà subito a salire sulla Côte de la Roquebrussanne (3,6 km al 4%). Una volta superata la cima di questa prima asperità, ci saranno circa 70 km di pianura, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA - infoitsport : Ciclismo: Parigi-Nizza, Kooij vince la 5/a tappa e Pogacar sempre leader - infoitsport : Parigi-Nizza 2023, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa - bicitv : Olav Kooij vince la quinta tappa della #ParisNice - credit A.S.O. / Aurelien Vialatte - SpazioCiclismo : Tappa da fughe o da velocisti resistenti quella che si correrà domani alla #ParisNice 2023 -

La quinta tappa dellastata vinta in volata da Kooij davanti a Pedersen e Merlier. Terzo ieri, Maeder ha chiuso 46o, mentre Bissegger giunto 28o. In ottica generale Gaudu ha rosicchiato qualche secondo a ...Laha regalato nella quarta frazione la prima sfida diretta tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogaar, i due grandi avversari dell'ultimo Tour de France e probabilmente i più forti interpreti ...Olav Kooij ha vinto in volata la 5/a tappa della 81/a edizione delladi ciclismo, disputata da Saint - Symphorien - sur - Coise a Saint - Paul - Trois - Châteaux e lunga 212,5 chilometri. L'olandese ha preceduto sul traguardo il danese Mads Pedersen, ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Olav Kooij si impone in volata! Quarto Trentin, Pogacar resta in giallo OA Sport

Si svolgerà nella giornata odierna la quinta frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa francese di livello World Tour che proseguirà fino a domenica 12 marzo. Dopo la tappa abbastanza semplice di ieri, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Parigi-Nizza 2023, corsa francese di livello WorldTour. Do ...