Parigi-Nizza 2023, il direttore di corsa sull’annullamento della tappa: “Vento a 100 km/h, non c’erano le condizioni” (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla Tirreno-Adriatico 2023 sono stati tagliati gli ultimi due chilometri della salita di Sassotetto, alla Parigi-Nizza gli orgaNizzatori hanno provato ad accorciare la sesta frazione, ma non c’è stato nulla da fare e la corsa è stata annullata. Il Vento ha reso impossibile il passaggio della carovana oggi. Sulla decisione presa le parole di Thierry Gouvenou, direttore di corsa, a Spaziociclismo: “È stata una giornata complicata. Il meteo ci ha annunciato tanto Vento, ma sulla strada c’erano degli alberi. Prima avevamo la speranza di poter fare almeno il finale, ma sfortunatamente c’erano ancora molti danni sul percorso, con alberi caduti e rami strappati e non ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla Tirreno-Adriaticosono stati tagliati gli ultimi due chilometrisalita di Sassotetto, allagli orgatori hanno provato ad accorciare la sesta frazione, ma non c’è stato nulla da fare e laè stata annullata. Ilha reso impossibile il passaggiocarovana oggi. Sulla decisione presa le parole di Thierry Gouvenou,di, a Spaziociclismo: “È stata una giornata complicata. Il meteo ci ha annunciato tanto, ma sulla stradadegli alberi. Prima avevamo la speranza di poter fare almeno il finale, ma sfortunatamenteancora molti danni sul percorso, con alberi caduti e rami strappati e non ...

