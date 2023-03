Parigi-Nizza 2023 | cancellata per ragioni di sicurezza la sesta tappa

(Di venerdì 10 marzo 2023) Nulla da fare, il maltempo non ha lasciato scampo alladella. Sin da stamattina si era capito che in terra francese la situazione non sarebbe stata quella ideale: un primo cambio di programma, con la visita al villaggio di partenza per poi scattare molto più avanti nel percorso, poi la decisione di cancellare la frazione che sarebbe giunta a La Colle-sur-Loup. Il comunicato dell’orgazione: Dopo aver studiato diverse opzioni per modificare il percorso e in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio, gli orgatori dellahanno deciso di annullare la 6aper preservare l’incolumità dei corridori dell’81a edizione, in accordo con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Annullata la 6a tappa per via del vento forte ???? #EurosportCICLISMO | #ParisNice - SpazioCiclismo : Oggi niente tappa alla #ParisNice. - sportface2016 : #Ciclismo, vento anche sulle strade della #ParigiNizza: abbreviato il percorso

Non solo la Tirreno - Adriatico , ma anche ladeve fare i conti con le forti raffiche di vento e di pioggia. Così come per la nostra classica del ciclismo italiano, anche la classica francese giunta alla sua sesta tappa di quest'... La2023 entra oggi nel suo rush finale con la sesta tappa , che porta la 'Corsa del Sole' da Tourves a La - Colle - sur - Loup dopo 197,5 chilometri molto mossi. Tante salite con pendenze ...

La sesta tappa dell’81ma edizione della Parigi-Nizza non partirà da Tourves, bensì da Montaroux (La Fontaine d’Aragon), per concludersi regolarmente a La Colle sur Loup, dopo 79.25 km di gara: la deci ...La Parigi-Nizza cambia in corsa. Per il vento e la pioggia l'organizzazione ha pensato di alleggerire il percorso agli atleti.