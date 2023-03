Parigi 2024, federazioni ucraine: “Comportamento oltraggioso del Cio. No ad atleti russi e bielorussi” (Di venerdì 10 marzo 2023) Continuano le prese di posizione in merito alla possibile partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Quella ucraina di certo non è una posizione nuova, ma i presidenti delle varie federazioni sportive del Paese hanno definito “oltraggioso” il Comportamento del Cio, che ha deciso di esplorare una strada che possa consentire a tali atleti di prender parte ai Giochi francesi. L’appello congiunto dei presidenti delle federazioni ucraine degli sport olimpici rivolto al Cio è infatti quello di continuare a bandire gli atleti dei due Paesi “fino alla fine dell’aggressione armata in Ucraina”. “Manteniamo il nostro fronte e facciamo di tutto per ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Continuano le prese di posizione in merito alla possibile partecipazione deglie bieloalle prossime Olimpiadi di. Quella ucraina di certo non è una posizione nuova, ma i presidenti delle variesportive del Paese hanno definito “” ildel Cio, che ha deciso di esplorare una strada che possa consentire a talidi prender parte ai Giochi francesi. L’appello congiunto dei presidenti delledegli sport olimpici rivolto al Cio è infatti quello di continuare a bandire glidei due Paesi “fino alla fine dell’aggressione armata in Ucraina”. “Manteniamo il nostro fronte e facciamo di tutto per ...

