Parigi 2024, entusiasmo alle stelle fra i francesi: venduti già 3.25 milioni di biglietti (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante manchino poco più di 500 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, i cittadini francesi non hanno lasciato cadere la palla al balzo e si sono precipitati in molti a garantirsi un posto in prima fila per i prossimi Giochi. Circa 3, 25 milioni di biglietti sono stati già venduti, la cui maggioranza di acquirenti è rappresentata da francesi che fremono dall'idea di rivedere i giochi a casa loro dopo ben 100 anni dall'ultima volta in quel della capitale francese. Ad affermare il dato è stata direttamente l'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi che con tramite le parole di Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024, ha voluto testimoniare il già grande risultato. "Che risposta! Con 3.25 ...

