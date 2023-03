Pari Opportunità: pubblicato il bando per la nuova commissione (Di venerdì 10 marzo 2023) Pozzuoli, pubblicato il bando per la costituzione della commissione per le Pari Opportunità Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato il nuovo bando per la costituzione della commissione per le Pari Opportunità. Le 19 componenti saranno nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale su indicazione dei Gruppi Consiliari e mediante avviso pubblico, come stabilito dalle norme vigenti. Coloro che sono interessate a comporre la commissione possono far pervenire istanza di partecipazione, scaricabile nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Pozzuoli, corredata da curriculum vitae. Nella scelta delle componenti la commissione saranno valutate con maggiore ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Pozzuoli,ilper la costituzione dellaper leIl Comune di Pozzuoli hail nuovoper la costituzione dellaper le. Le 19 componenti saranno nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale su indicazione dei Gruppi Consiliari e mediante avviso pubblico, come stabilito dalle norme vigenti. Coloro che sono interessate a comporre lapossono far pervenire istanza di partecipazione, scaricabile nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Pozzuoli, corredata da curriculum vitae. Nella scelta delle componenti lasaranno valutate con maggiore ...

