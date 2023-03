Parcheggio zona Pietà | Picariello | “Aprirlo ridurrebbe notevoli disagi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... waitaminuteman : @jesuiscialis Bei tempi quando almeno in zona licei/questura era tutto parcheggio libero - Vivi_Tenerife : Carnevale Los Cristianos 2023. Misure importanti abilitazione di uno spazio adibito a parcheggio, per oltre 300 pos… - GazzChianti : BAGNO A RIPOLI - Giornata di informazione e raccolta firme contro il parcheggio provvisorio nella zona del Viola Pa… - TitvsImperator2 : @PacoGRsaltato Cassano gli parcheggiò la macchina vicino Trigoria in una salita dove cagavano i cavalli di un allev… - Marcocap14 : @valeindie6 @frenchigg @Supernova2017 Si però sfatiamo anche la leggende un paio di anni fa parcheggio a Lugano zon… -

... dove è più facile trovare. All'isola pedonale non siamo contrari, però un progetto serio dovrebbe prevedere un'ampiadi chiusura al traffico, una serie di servizi per agevolare la ...... che sfrecciano a velocità sostenuta , mettendo in pericolo i cittadini che abitano in. Anche ... Infatti il bordo strada è unselvaggio di TIR e auto. In generale la sensazione che si ...Una parte dell'area sarà ceduta al Comune sotto forma die sarà adeguata anche la viabilità nellaper consentire l'ingresso al locale di McDonald's. Ma non tutti in città pensano che ...

Giornata di informazione e raccolta firme contro il parcheggio ... Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

I 32 stalli saranno gratuiti per gli utenti della struttura sanitaria cittadina con stalli riservati a disabili ...Stefano Gattoni, comunicano che il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il progetto di un nuovo autoparco “Vallefoglia Ovest” da realizzarsi in località Piana di Talacchio, nella zona ...