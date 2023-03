Paralizzato dallo sguardo di Maria: impedisce la profanazione del Santissimo Sacramento (Di venerdì 10 marzo 2023) Stava per compiere una terribile azione che lo avrebbe segnato per sempre. Ma lo sguardo di qualcuno lo farà desistere. Era Lui l’oggetto della sua profanazione e quello il luogo dove commettere quel crimine. Alzando lo sguardo, però, ha incrociato quello della Vergine Maria. Il racconto di una vicenda che ha lasciato spiazzati tutti. Ecco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 10 marzo 2023) Stava per compiere una terribile azione che lo avrebbe segnato per sempre. Ma lodi qualcuno lo farà desistere. Era Lui l’oggetto della suae quello il luogo dove commettere quel crimine. Alzando lo, però, ha incrociato quello della Vergine. Il racconto di una vicenda che ha lasciato spiazzati tutti. Ecco L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocappato : Marco Gentili è paralizzato dalla SLA. Ma per firmare i referendum è invece paralizzato dallo Stato, dal Governo Me… - KattInForma : Paralizzato dallo sguardo di Maria: impedisce la profanazione del Santissimo Sacramento - palanicola : RT @marcocappato: Marco Gentili è paralizzato dalla SLA. Ma per firmare i referendum è invece paralizzato dallo Stato, dal Governo Meloni c… - RagnoNicola : RT @marcocappato: Marco Gentili è paralizzato dalla SLA. Ma per firmare i referendum è invece paralizzato dallo Stato, dal Governo Meloni c… - 16Paaa : RT @marcocappato: Marco Gentili è paralizzato dalla SLA. Ma per firmare i referendum è invece paralizzato dallo Stato, dal Governo Meloni c… -