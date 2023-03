Papa: “Se una stanchezza non fa vedere chiaramente darò le dimissioni” (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni. Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua, va bene. Ma per favore: gridare a tempo”. Così Papa Francesco a una domanda su cosa potrebbe portarlo in futuro a dimettersi, in un’intervista a Rsi, la televisione svizzera in lingua italiana, anticipata da ‘Corriere della Sera’, ‘La Repubblica’ e ‘La Stampa’. “Quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”, ha aggiunto Papa Francesco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Unache non ti fale cose. La mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni. Anche il problema fisico, può darsi. Su questo domando sempre e seguo i consigli. Come vanno le cose? Ti sembra che devo… alle persone che mi conoscono, anche ad alcuni cardinali intelligenti. E mi dicono la verità: continua, va bene. Ma per favore: gridare a tempo”. CosìFrancesco a una domanda su cosa potrebbe portarlo in futuro a dimettersi, in un’intervista a Rsi, la televisione svizzera in lingua italiana, anticipata da ‘Corriere della Sera’, ‘La Repubblica’ e ‘La Stampa’. “Quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”, ha aggiuntoFrancesco. L'articolo proviene da Italia Sera.

