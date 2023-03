Papa Francesco: una Messa con i Cardinali per “festeggiare” i 10 anni di pontificato (Di venerdì 10 marzo 2023) Città del Vaticano – Una Messa nella cappella della Domus Santa Marta con tutti i Cardinali presenti a Roma alle 8 del mattino di lunedì 13 marzo. Così, Papa Francesco, “festeggerà” i dieci anni di pontificato, iniziato il 13 marzo 2013,dopo appena due giorni di conclave. Molti dei Cardinali che lo elessero sono oramai defunti, ma decine sono i porporati che lo stesso Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, ha creato in questi dieci anni di pontificato: ben 121, 95 elettori e 26 non elettori, in 8 concistori, provenienti da 65 nazioni, di cui 21 non avevano mai avuto prima un cardinale. (foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 marzo 2023) Città del Vaticano – Unanella cappella della Domus Santa Marta con tutti ipresenti a Roma alle 8 del mattino di lunedì 13 marzo. Così,, “festeggerà” i diecidi, iniziato il 13 marzo 2013,dopo appena due giorni di conclave. Molti deiche lo elessero sono oramai defunti, ma decine sono i porporati che lo stesso, al secolo Jorge Mario Bergoglio, ha creato in questi diecidi: ben 121, 95 elettori e 26 non elettori, in 8 concistori, provenienti da 65 nazioni, di cui 21 non avevano mai avuto prima un cardinale. (foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

