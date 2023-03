Papa Francesco: «Putin sa che sono a disposizione per negoziare la pace in Ucraina» (Di venerdì 10 marzo 2023) A pochi giorni dal 13 marzo, decimo anniversario del suo Pontificato, Papa Francesco, intervistato da Rsi, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana con Bergoglio ha spiegato di un ipotetico incontro con Putin, dicendo: «Gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto. Il secondo giorno della guerra sono stato all’ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto che Putin mi lasciasse una finestrina per negoziare. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie ma non è il momento. Putin sa che sono a disposizione. Ma lì ci sono interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma degli imperi di altre parti. Proprio dell’impero è mettere al secondo posto le ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) A pochi giorni dal 13 marzo, decimo anniversario del suo Pontificato,, intervistato da Rsi, la radiotelevisione svizzera di lingua italiana con Bergoglio ha spiegato di un ipotetico incontro con, dicendo: «Gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto. Il secondo giorno della guerrastato all’ambasciata di Russia presso la Santa Sede a dire che ero disposto ad andare a Mosca a patto chemi lasciasse una finestrina per. Mi scrisse Lavrov dicendo grazie ma non è il momento.sa che. Ma lì ciinteressi imperiali, non solo dell’impero russo, ma degli imperi di altre parti. Proprio dell’impero è mettere al secondo posto le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : «La donna ha la capacità di avere tre linguaggi insieme: quello della mente, quello del cuore e quello delle mani.… - Agenzia_Ansa : Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo.… - antoniospadaro : Le 3 parole dei 10 anni di Papa Francesco: #misericordia (il volto di Dio) #fratellanza (il rapporto tra uomini, po… - Piola_7418 : RT @civcatt: #PapaFrancesco: 'Gesù Cristo non ci vuole come prìncipi che guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo...… - FerranteViola : RT @CionciAndrea: Ancora??? Se vi desse esplicitamente dei deficienti sarebbe meno offensivo -