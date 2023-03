Papa Francesco: “Le dimissioni? Solo quando la stanchezza mi impedirà di valutare bene le cose” (Di venerdì 10 marzo 2023) Soltanto “una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni” spingerebbe Papa Francesco a dare le dimissioni da vescovo di Roma: lo ha ammesso lo stesso Santo Padre in un’intervista alla tv svizzera Rsi, chiarendo che “anche i problemi fisici”, come quelli che lo costringono da tempo in sedia a rotelle, potrebbero influire. Per il pontefice “quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”, Francesco ha anche ammesso di vergognarsi della carrozzina, soprattutto quando ha iniziato ad averne bisogno. Nel colloquio con i giornalisti svizzeri il Papa ha anche parlato della sua precedente vita in Argentina: “Mi manca ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Soltanto “unache non ti fa vedere chiaramente le, la mancanza di chiarezza, di saperele situazioni” spingerebbea dare leda vescovo di Roma: lo ha ammesso lo stesso Santo Padre in un’intervista alla tv svizzera Rsi, chiarendo che “anche i problemi fisici”, come quelli che lo costringono da tempo in sedia a rotelle, potrebbero influire. Per il pontefice “quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo”,ha anche ammesso di vergognarsi della carrozzina, soprattuttoha iniziato ad averne bisogno. Nel colloquio con i giornalisti svizzeri ilha anche parlato della sua precedente vita in Argentina: “Mi manca ...

