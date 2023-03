Papa: 'Dimissioni? Se per stanchezza non vedessi le cose' (Di venerdì 10 marzo 2023) Papa Francesco non pensa alle Dimissioni, ma "una stanchezza che non fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni" lo spingerebbe a darle. In un'intervista ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 10 marzo 2023)Francesco non pensa alle, ma "unache non fa vedere chiaramente le, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni" lo spingerebbe a darle. In un'intervista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Le dimissioni? Solo se la stanchezza mi costringesse'. Intervista alla tv svizzera per i 10 anni di ponti… - repubblica : Papa Francesco: 'Se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni' [di Paolo Rodari] - repubblica : Papa Francesco: 'Se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni' - debora_ergas : RT @repubblica: Papa Francesco: 'Se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni' - larenait : La nostra intervista a Bergoglio per i dieci anni di pontificato: dalla guerra in Ucraina al Covid, dall'ipotesi di… -