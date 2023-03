Paolo Bonolis sull’ex moglie Diane Zoller: “Io la tradii e lei se ne andò” (Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo Bonolis prima di Sonia Bruganelli era già stato con la sua ex moglie, Diane Zoeller. Il matrimonio durò cinque anni, dal 1983 al 1988, e poi terminò quando il conduttore tradì la donna. Il personaggio televisivo torna a raccontare quella storia e svela il motivo della fine del suo primo grande amore. In un’intervista al Corriere della Sera Bonolis spiega: “Eravamo molto giovani. Lei è americana e quando finì il matrimonio tra di noi, tornò negli Stati Uniti. Vi devo dire perché ci siamo lasciati? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Io ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole. Se vuoi bene devi saper fare un passo ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 10 marzo 2023)prima di Sonia Bruganelli era già stato con la sua exZoeller. Il matrimonio durò cinque anni, dal 1983 al 1988, e poi terminò quando il conduttore tradì la donna. Il personaggio televisivo torna a raccontare quella storia e svela il motivo della fine del suo primo grande amore. In un’intervista al Corriere della Seraspiega: “Eravamo molto giovani. Lei è americana e quando finì il matrimonio tra di noi, tornò negli Stati Uniti. Vi devo dire perché ci siamo lasciati? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Io ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia. Ho imparato a rinunciare per tutelare i miei figli che erano piccoli, anzi una doveva ancora nascere. I sentimenti sono più importanti delle parole. Se vuoi bene devi saper fare un passo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piola_7418 : RT @La27ora: «Quando ci si separa bisogna mettere in primo piano i diritti dei bambini che non hanno scelto di esserci». Paolo Bonolis è st… - Mariano_Amelio : onore a #Bonolis!?? un vero gentiluomo non dice queste cose si parla tanto di #femminicidio ma si dovrebbe partire… - infoitcultura : Paolo Bonolis per la prima volta rivela perché finì con la prima moglie americana, mentre lei era incinta - SpotandWeb : Nuova notizia: Tv Talk, ospiti della puntata Pif, Mario Tozzi, Mara Maionchi e Paolo Bonolis - fabius10scudi : Dunque aboliamo il divorzio? -