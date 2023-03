Paolo Bonolis confessa i motivi della separazione | ” L’ho tradita io e…”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il noto presentatore televisivoha recentemente fatto una rivelazione sorprendente riguardo alla fine del suo primo matrimonio con l’americana Diane Zoeller, di cui non aveva mai parlato pubblicamente prima. Durante un evento all’Università La Sapienza di Roma,hato che il motivo principalerottura del suo primo matrimonio fu la sua infedeltà nei confrontimoglie. Le parole disul suo primo matrimonio, che all’epoca del matrimonio era ancora molto giovane, ha spiegato che Diane decise di tornare negli Stati Uniti una volta scoperto il tradimento. Nonostante il doloreha imparato la lezione e ha ...

va fiero della sua famiglia allargata. Oggi è felice al fianco di Sonia Bruganelli, sebbene il loro rapporto spesso abbia generato qualche critica, e i suoi figli sono legati all'..., maestro per un giorno. Il conduttore , durante 'Obiettivo 5' l'evento a Roma organizzato dal Corriere della Sera, e dedicato a 'La paternità all'epoca della parità di genere', ha ...

Paolo Bonolis: «Prima il benessere dei figli, poi i diritti dei genitori» Corriere della Sera

“Eravamo molto giovani”, racconta il conduttore sul suo primo matrimonio con Diane Zoeller, psicologa americana dalla quale ha avuto due figli ...Paolo Bonolis per la prima volta rivela perché finì con la prima moglie americana, mentre lei era incinta: l'amara verità ...