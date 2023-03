Paola Turci svela come ha conosciuto la moglie Francesca Pascale: c’entra la Fagnani (Di venerdì 10 marzo 2023) Paola Turci è stata recentemente ospite della trasmissione Stasera c’è Cattelan, il talk show in onda su Rai Due. Nello studio televisivo, la celebre cantautrice ha avuto modo di fare uno “strappo alla regola”, parlando della sua storia d’amore con Francesca Pascale. Le due si sono unite civilmente lo scorso 2 luglio 2022 in una … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 10 marzo 2023)è stata recentemente ospite della trasmissione Stasera c’è Cattelan, il talk show in onda su Rai Due. Nello studio televisivo, la celebre cantautrice ha avuto modo di fare uno “strappo alla regola”, parlando della sua storia d’amore con. Le due si sono unite civilmente lo scorso 2 luglio 2022 in una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

