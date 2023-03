Paola Egonu torna in Italia. Un milione di buone ragioni ha convinto la campionessa (Di venerdì 10 marzo 2023) L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane, ma Paola Egonu ha raggiunto l’intesa economica con il Vero Volley Milano. Nella prossima stagione tornerà a giocare in Serie A dopo un anno di esilio turco. Paolo Egonu percepirà circa un milione di euro e potrà sfruttare la sinergia con Emporio Armani sponsor della formazione lombarda. Il ritorno di Paola Egonu in Italia è una buona notizia sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista sociale. Con Paola Egonu la pallavolo femminile del nostro paese ritrova l’atleta più forte e rappresentativa capace di calamitare l’attenzione mediatica e di portare il pubblico nei palazzetti tanto per le gare di campionato quanto per le competizioni internazionali (leggi di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane, maha raggiunto l’intesa economica con il Vero Volley Milano. Nella prossima stagione tornerà a giocare in Serie A dopo un anno di esilio turco. Paolopercepirà circa undi euro e potrà sfruttare la sinergia con Emporio Armani sponsor della formazione lombarda. Il ritorno diinè una buona notizia sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista sociale. Conla pallavolo femminile del nostro paese ritrova l’atleta più forte e rappresentativa capace di calamitare l’attenzione mediatica e di portare il pubblico nei palazzetti tanto per le gare di campionato quanto per le competizioni internazionali (leggi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... max_pell : RT @repubblica: Volley, Paola Egonu torna in Italia: via dalla Turchia, ha scelto Milano. Decisiva una presidente donna e il top team con S… - repubblica : Volley, Paola Egonu torna in Italia: via dalla Turchia, ha scelto Milano. Decisiva una presidente donna e il top te… - mrg1968 : Leggo che @paola_egonu ha scelto di tornare a giocare nell’#italiarazzista a un milione di euro all’anno, nella… - giordi63 : RT @silvernervuti: Ma se ripenso a quando Paola Egonu in ltalia non poteva nemmeno salire su un autobus.... Che schifo! Ah no, quello ero i… - EmanueleForlani : Paola #egonu non fa in tempo ad annunciare che torna a giocare per un club italiano e già il razzismo strisciante,… -