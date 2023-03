Paola Egonu torna in Italia: giocherà nel volley di Monza per (quasi) un milione di euro a stagione (Di venerdì 10 marzo 2023) Paola Egonu tornerà in Italia. In attesa di conferme ufficiali, la campionessa di pallavolo dovrebbe stabilirsi a Milano dopo aver detto detto sì alla Vero volley, club di Monza da poco trasferitosi all’Allianz Cloud. Dopo Novara, Conegliano e un anno in Turchia con il team del Vafikbank Istanbul, l’opposta azzurra torna in casa con un’operazione da 800mila euro l’anno più premi e bonus. Si stima che si arrivi quindi a quasi un milione di euro. Nessun rinnovo del contratto – in scadenza 31 marzo – dalla Turchia a causa dell’onerosità dell’ingaggio. Le voci circolavano già da diverso tempo e da Egonu non era arrivata ancora alcuna smentita. Una fumata bianca che riporta Egonu nella sua ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023)tornerà in. In attesa di conferme ufficiali, la campionessa di pallavolo dovrebbe stabilirsi a Milano dopo aver detto detto sì alla Vero, club dida poco trasferitosi all’Allianz Cloud. Dopo Novara, Conegliano e un anno in Turchia con il team del Vafikbank Istanbul, l’opposta azzurrain casa con un’operazione da 800milal’anno più premi e bonus. Si stima che si arrivi quindi aundi. Nessun rinnovo del contratto – in scadenza 31 marzo – dalla Turchia a causa dell’onerosità dell’ingaggio. Le voci circolavano già da diverso tempo e danon era arrivata ancora alcuna smentita. Una fumata bianca che riportanella sua ...

