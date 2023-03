Paola Egonu torna in Italia: giocherà a Milano. Ingaggio da top player (Di venerdì 10 marzo 2023) Un'operazione da circa 1 milione di euro a stagione (800 mila più premi e bonus) secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui all'Ingaggio si aggiungeranno gli 'effetti collaterali che ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 marzo 2023) Un'operazione da circa 1 milione di euro a stagione (800 mila più premi e bonus) secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, secondo cui all'si aggiungeranno gli 'effetti collaterali che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Volley, Paola Egonu torna in Italia: via dalla Turchia, ha scelto Milano. Decisiva una presidente donna e il top te… - fanpage : Paola ritorna in Italia ? ???? - Marco98895697 : RT @Qua_Agatha: Paola #Egonu e il #razzismo che... cucù non c'è più. Un milione di euro a stagione e l'#Italia va bene. - zettai_Ari : RT @boni_castellane: Paola Egonu dimostra che anche il razzismo è una questione di salari. Avanti verso il sol dell'avvenir! - ligi_p : RT @Antonio_DiSiena: Per Paola Egonu l’Italia è un paese razzista, per questo era andata via. Ma ora è tornata. Evidentemente per 1 milion… -