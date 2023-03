Paola Egonu torna in Italia: giocherà a Milano, contratto da 1 milione all'anno (Di venerdì 10 marzo 2023) Paola Egonu torna in Italia. La campionessa Italiana giocherà a Milano nella prossima stagione, nella Vero Volley, dopo aver chiuso l'esperienza in Turchia con la Vakifbank. La banca del governo turco,... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023)in. La campionessananella prossima stagione, nella Vero Volley, dopo aver chiuso l'esperienza in Turchia con la Vakifbank. La banca del governo turco,...

