Paola Egonu lascia la Turchia: potrebbe giocare a Milano con il Vero Volley (Di venerdì 10 marzo 2023) L'atleta potrebbe accettare la proposta del Vero Volley, club di Monza che ha in programma di trasferirsi definitivamente all'Allianz Cloud Un anno dopo l'addio a Conegliano, Paola Egonu sarebbe pronta a tornare a giocare in Italia. I turchi del Vakifbank, infatti, non hanno esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto che aveva entro il 31 marzo. Lo sponsor, banca del Governo turco, ufficiosamente parla di un contratto troppo oneroso in questo delicato momento storico della Turchia, post terremoto. A questo punto, Egonu potrebbe accettare la proposta del Vero Volley Milano, club di Monza che ha in programma di trasferirsi definitivamente all'Allianz Cloud.

