Paola Egonu, addio Turchia. L’azzurra vuole tornare in Italia e ha scelto Milano: ritroverà Orro e Sylla (Di venerdì 10 marzo 2023) Un anno dopo l’addio a Conegliano, Paola Egonu può tornare a giocare in Italia. Il Vakifbank, infatti, non ha esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto che aveva entro il 31 marzo. Lo sponsor, banca del Governo turco, ufficiosamente parla di un contratto troppo oneroso in questo delicato momento storico della Turchia, post terremoto. Così, Egonu potrebbe accettare la proposta del Vero Volley Milano, club di Monza che ha in programma di trasferirsi definitivamente all’Allianz Cloud. La presidente della società, Alessandra Marzari, ha intenzione di riportare l’opposto azzurro in Italia. Come lei stessa ha dichiarato: “Per me è un bene che un’Italiana giochi in Italia”. Tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Un anno dopo l’a Conegliano,puòa giocare in. Il Vakifbank, infatti, non ha esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del contratto che aveva entro il 31 marzo. Lo sponsor, banca del Governo turco, ufficiosamente parla di un contratto troppo oneroso in questo delicato momento storico della, post terremoto. Così,potrebbe accettare la proposta del Vero Volley, club di Monza che ha in programma di trasferirsi definitivamente all’Allianz Cloud. La presidente della società, Alessandra Marzari, ha intenzione di riportare l’opposto azzurro in. Come lei stessa ha dichiarato: “Per me è un bene che un’na giochi in”. Tra le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Volley, Paola Egonu torna in Italia: via dalla Turchia, ha scelto Milano. Decisiva una presidente donna e il top te… - fanpage : Paola ritorna in Italia ? ???? - fattoquotidiano : Paola Egonu, addio Turchia. L’azzurra vuole tornare in Italia e ha scelto Milano: ritroverà Orro e Sylla - bedconejo : RT @GioMat86: Secondo i trimoni nei commenti (talmente trimoni da non rendersi conto che sul razzismo le stanno dando ragione), Paola Egonu… - OrgoglioRN : Neanche un mese fa eravamo un paese razzista dal quale stare alla larga, poi ti offrono un fischione di stipendio e… -