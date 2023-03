Pallanuoto | World Cup 2023 | l’Italia alza la qualità | Ungheria battuta di misura 9-8

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sale nettamente il valore dell’avversario e sale anche ladel Settebello in quel di Zagabria. Seconda partita giocata nel girone preliminare diCup e seconda vittoria per gli azzurri che oggi in uno dei classici dellasi impongono per 9-8 sull’. Partita equilibratissima, sin dai primi minuti: la prima metà di gara infatti è un costante botta e risposta nel quale gli azzurri si fanno trovare presenti andando al riposo sul 4-4 con le reti di Echenique, Damonte e Bruni (doppietta). Alla ripresa sino i ritmi ecambia passo: Bruni è scatenato e segna ancora, gli azzurri si portano sul +3 con le reti di Di Somma, Fondelli e Di Fulvio (due, uno su rigore). Magiari che non ci stanno e nell’ultimo quartono la pressione e nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caremani : RT @sportface2016: #Pallanuoto, #WorldCup maschile 2023: altra vittoria per il #Settebello, sconfitta l’Ungheria 9-8 - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldCup maschile 2023: altra vittoria per il #Settebello, sconfitta l’Ungheria 9-8 - AlbertoRossi70 : Pallanuoto, World Cup Division 1 – Venerdì 10 marzo sono in programma quattro gare. Nel Gruppo A (Zagabria) sono pr… - Gianchi_29 : @Nicola89144151 Sono davvero tanti in realtà: l’Italia nel @WBCBaseball, ma anche quella nel @SixNationsU20 e nella… - zazoomblog : LIVE Italia-Ungheria World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: il Settebello deve alzare l’asticella - #Italia-Ungheria… -

Nella partita valevole per il Gruppo A dellaCup maschile 2023 di, l' Italia sconfigge l' Ungheria con il punteggio di 9 - 8. Dopo la netta vittoria all'esordio contro il Giappone, gli azzurri di Sandro Campagna tornano in ...Record anche per Stefano Raimondi nei 200 farfalla S10. L'azzurro tesserato per il gruppo ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...... FORMULA E COME FUNZIONA QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita Italia - Ungheria dellaCup 2023 dimaschile è visibile in diretta ...

LIVE Italia-Ungheria 2-2, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo quarto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Italia batte Ungheria 9-8 nella seconda sfida del girone di World Cup, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.39: per l’Italia ...Nella partita valevole per il Gruppo A della World Cup maschile 2023 di pallanuoto, l'Italia sconfigge l'Ungheria con il punteggio di 9-8.