Pallamano Benevento | trasferta delicata contro il Gaeta Sporting Club

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Appuntamento inper la, impegnata sabato alle ore 20 presso il Palasport di Fondi per il matchil. I prossimi avversari dei giallorossi hanno raccolto nove punti in nove gare, frutto di quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Ad attendere i sanniti ci sarà una squadra reduce da una larga vittoriail New Capua nonché motivata a risalire la classifica. “Dopo la buona parentesi in Youth League, questo è il primo impegno di un tour de force che ci metterà a dura prova – commenta mister Andrea Sangiuolo –. Il calendario subito dopo ci proporrà il derby casalingo con il Sannio e ben tre trasferte consecutive. Come ho già avuto modo di dire ai ragazzi, in ...

. Si chiude con due vittorie e una sconfitta il concentramento di Youth League Under 20 di Conversano per la. I giallorossini si giocheranno le loro chance di qualificazione alle finali nazionali nell'ultimo appuntamento in programma a Pontinia ad inizio aprile, in cui bisognerà ottenere .... Inizia bene il girone di ritorno della, vittoriosa al Pala Ferrara contro il Fondi con un netto 37 - 21 (Primo tempo 19 - 13). Gara senza storia quella contro la compagine laziale, l'unica che era stata in grado di ...... i salernitani si ritrovano stabilmente al terzo posto della classifica, con ben sei successi conquistati, alle spalle delle capoliste Polisportiva Gaeta e. GENEA LANZARA - IL GIOVINETTO 37 ...

Si chiude con due vittorie e una sconfitta il concentramento di Youth League Under 20 di Conversano per la Pallamano Benevento. I giallorossini si ...