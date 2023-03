PAFF! INTERNATIONAL MUSEUM OF COMIC ART

(Di venerdì 10 marzo 2023) IldiventaofArt: il 10 marzo 2023, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la media partnership di Rai FVG, è in programma il taglio del nastro, un’anteprima su invito per scoprire l’esposizione permanente ospitata nell’innovativo contenitore culturale che ha sede a Pordenone. Sabato 11 e domenica 12 marzo l’apertura al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancaB64983809 : @italienspr Il PAFF! diventa International Museum of Comic Art: inaugura il 10 marzo a Pordenone il nuovo museo in… - italienspr : RT @paffpordenone: ??Il PAFF! diventa INTERNATIONAL MUSEUM OF COMIC ART. #Savethedate 11/12 marzo 2023 | Ingresso gratuito con prenotazione… - antopillosio : RT @paffpordenone: ??Il PAFF! diventa INTERNATIONAL MUSEUM OF COMIC ART. #Savethedate 11/12 marzo 2023 | Ingresso gratuito con prenotazione… - BertaIsla : RT @artribune: Il museo del fumetto di Pordenone cresce e diventa internazionale - orgoglionerd : Mostra permanente al PAFF! di Pordenone -

...uno studio del Center on global energy policy della Columbia University's School of... Il Fronte antifascista popolare (), con sede nella valle del Kashmir, bandito dal ministero dell'...MUSEUM OF COMIC ART Tante le novità che i visitatori del museo avranno modo di trovare dal prossimo 11 marzo. A partire da questa data, le porte del! " che per l'occasione ...Sotto la direzione artistica del suo fondatore, Giulio De Vita, ilMuseum of Comic Art - ricorda una nota - "è una realtà unica in Italia che trova analogie, per concept e ...

Il PAFF! diventa International Museum of Comic Art Artribune

Il PAFF! (Palazzo Arti Fumetto Friuli) diventa International Museum of Comic Art: inaugura il 10 marzo a Pordenone il nuovo museo internazionale dedicato alla nona arte.Il PAFF! diventa International Museum of Comic Art: il 10 marzo 2023, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la media partnership di Rai FVG, è in programma il taglio del nastro, un'anteprima ...