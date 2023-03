(Di venerdì 10 marzo 2023)a Karlsruhe, in. Alcune persone, come riferito dalla Bild , sono state prese ino all'interno di una. Secondo la, l'operazione è attualmente in corso e stanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Germania: La polizia è intervenuta in forze a #Karlsruhe, nel Sud-Ovest del paese, per una probabile presa di… - augusto_amato : Germania, ostaggi presi in una farmacia a Karlsruhe. Chiesto il riscatto - leggoit : Ostaggi in farmacia, paura in Germania. Un testimone: «Agenti di polizia armati fino ai denti» - TV7Benevento : **Germania: presa di ostaggi in farmacia a Karlsruhe, massiccio dispiegamento polizia** - - hagen_carsten : RT @tempoweb: Due #ostaggi in una #farmacia a #Karlsruhe. Chiesto riscatto da 1 milione #10marzo -

... sono state prese in ostaggio all'interno di una. Secondo la polizia , l'operazione è attualmente in corso e stanno intervenendo forse dell'ordine in massa. La presa degliè ...Sul posto sono intervenuti decine di agenti per un'operazione su larga scala, ma le autorità non hanno ancora voluto rivelare il numero di persone che si torva all'interno della. La zona è ...In unadi Karlsruhe, in Germania, sarebbero stati presi uno o diversi. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto ...

Germania, sequestro in farmacia Karlsruhe. I media locali: "Ci sono due ostaggi" la Repubblica

In una farmacia di Karlsruhe, in Germania, sarebbero stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo ...Sono due le persone in ostaggio in una farmacia a Karlsruhe, in Germania. Il sequestratore, che non sarebbe noto alle forze dell’ordine, ...