Osimhen, sarà cessione a fine stagione? Il PSG vuole presentare un’offerta folle al Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il PSG, molto probabilmente opterà per una vera e propria rivoluzione in rosa. A quanto pare però ai parigini piace proprio tanto la Serie A, si perché dopo aver preso a parametro zero Milan Skriniar dall’Inter, il PSG avrebbe messo gli occhi su un giocatore che fa mediamente un gol a partita. Secondo quanto riportato da l’Equipe la società francese avrebbe messo nel proprio mirino Victor Osimhen, attaccante del Napoli, capocannoniere del campionato italiano. FOTO: SSC Napoli Proposta da 150 milioni di euro in estate Il PSG avrebbe già pronta un’offerta per il giocatore, la cifra si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Al momento Osimhen è un giocatore del Napoli e ha dimostrato più volte di essere legato alla maglia e alla ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il PSG, molto probabilmente opterà per una vera e propria rivoluzione in rosa. A quanto pare però ai parigini piace proprio tanto la Serie A, si perché dopo aver preso a parametro zero Milan Skriniar dall’Inter, il PSG avrebbe messo gli occhi su un giocatore che fa mediamente un gol a partita. Secondo quanto riportato da l’Equipe la società francese avrebbe messo nel proprio mirino Victor, attaccante del, capocannoniere del campionato italiano. FOTO: SSCProposta da 150 milioni di euro in estate Il PSG avrebbe già prontaper il giocatore, la cifra si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro. Al momentoè un giocatore dele ha dimostrato più volte di essere legato alla maglia e alla ...

Calcio, Serie A, Empoli - Udinese, Zanetti: "Vicario E' convocato, ma non so se ci sarà" Sarà una scelta dell'ultima ora, naturalmente lui è importante, ma abbiamo grande fiducia in ... ha aggiunto: "Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, è come se al Napoli togli Osimhen, invece ..."