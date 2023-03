Oscar, l’Academy dice no all’intervento di Zelensky (Di venerdì 10 marzo 2023) Per il secondo anno, non ci sarà un intervento di Volodymyr Zelensky alla cerimonia degli Oscar, in programma domenica 12 marzo. Per la seconda volta, gli organizzatori degli Oscar hanno respinto la richiesta del presidente ucraino di intervenire online alla premiazione. Lo scrive Variety, spiegando che la richiesta del leader ucraino era stata inoltrata da Mike Simpson, noto agente di spettacolo. Ma l’Academy ha rifiutato, malgrado Zelensky sia intervenuto in video ai Grammy Award e ai Golden Globes. Zelensky sperava di far seguire alla sua video-apparizione al Festival del Cinema di Berlino uno spot virtuale domenica sera in diretta sulla Abc. In questo periodo si registra infatti un calo di sostegno da parte del pubblico americano per la causa dell’Ucraina. ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Per il secondo anno, non ci sarà un intervento di Volodymyralla cerimonia degli, in programma domenica 12 marzo. Per la seconda volta, gli organizzatori deglihanno respinto la richiesta del presidente ucraino di intervenire online alla premiazione. Lo scrive Variety, spiegando che la richiesta del leader ucraino era stata inoltrata da Mike Simpson, noto agente di spettacolo. Maha rifiutato, malgradosia intervenuto in video ai Grammy Award e ai Golden Globes.sperava di far seguire alla sua video-apparizione al Festival del Cinema di Berlino uno spot virtuale domenica sera in diretta sulla Abc. In questo periodo si registra infatti un calo di sostegno da parte del pubblico americano per la causa dell’Ucraina. ...

