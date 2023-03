Oscar 2023, per l’Italia ci sarà Alice Rohrwacher e le sue Pupille. Dalla sceneggiatura all’animazione i film candidati (Di venerdì 10 marzo 2023) C’è un nome che l’Italia desidera sentir celebrato domenica notte. Ed è quello di Alice Rohrwacher candidata per – ma soprattutto “con” – le sue Pupille come miglior cortometraggio live action. La speranza alla vigilia è giustamente accompagnata da scaramanzie ma anche, ragionevolmente, dal supporto non indifferente a Hollywood dell’amatissimo Alfoso Cuaron (produttore) e di Disney (committente). A latere di un’attesa tricolore tutta al femminile, le cinquine che interesseranno di più i media europei (e cinéphile) vanno da quelle del Miglior film internazionale a quelle delle Sceneggiature (originale e adattata), e perché no per il Miglior Documentario, film d’animazione e non per ultimo Miglior colonna sonora, con “l’allegata” miglior canzone. Partendo proprio dall’opera “straniera” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) C’è un nome chedesidera sentir celebrato domenica notte. Ed è quello dicandidata per – ma soprattutto “con” – le suecome miglior cortometraggio live action. La speranza alla vigilia è giustamente accompagnata da scaramanzie ma anche, ragionevolmente, dal supporto non indifferente a Hollywood dell’amatissimo Alfoso Cuaron (produttore) e di Disney (committente). A latere di un’attesa tricolore tutta al femminile, le cinquine che interesseranno di più i media europei (e cinéphile) vanno da quelle del Migliorinternazionale a quelle delle Sceneggiature (originale e adattata), e perché no per il Miglior Documentario,d’animazione e non per ultimo Miglior colonna sonora, con “l’allegata” miglior canzone. Partendo proprio dall’opera “straniera” ...

