Oscar 2023: per la prima volta in 60 anni non ci sarà il leggendario tappeto rosso (Di venerdì 10 marzo 2023) Agli Oscar 2023 dimenticatevi il famoso tappeto rosso della cerimonia; la sua è una mancanza che non avveniva da oltre 60 anni. A quanto pare agli Oscar 2023, per la prima volta in oltre 60 anni, non ci sarà il tappeto rosso che conduce al Dolby Theatre. Questo elemento chiave degli Academy sarà sostituito in favore di una scelta cromatica che mai, prima d'ora, era stata proposta. La storia può cambiare. Avere capito bene, il leggendario red carpet, introdotto per la prima volta nel 1961 alla cerimonia di premiazione degli Academy Awards, verrà sostituito da un tappeto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Aglidimenticatevi il famosodella cerimonia; la sua è una mancanza che non avveniva da oltre 60. A quanto pare agli, per lain oltre 60, non ciilche conduce al Dolby Theatre. Questo elemento chiave degli Academysostituito in favore di una scelta cromatica che mai,d'ora, era stata proposta. La storia può cambiare. Avere capito bene, ilred carpet, introdotto per lanel 1961 alla cerimonia di premiazione degli Academy Awards, verrà sostituito da un...

