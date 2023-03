Oscar 2023, Jimmy Kimmel sul suo ritorno: "Quando presentavo io, nessuno è mai stato picchiato" (Di venerdì 10 marzo 2023) Il noto conduttore televisivo Jimmy Kimmel presenterà per la terza volta in carriera la cerimonia degli Oscar, ironizzando su quanto accaduto nella passata edizione. L'ultima volta in cui Jimmy Kimmel ha presentato gli Oscar scoppiò lo "scandalo della busta", ovvero Warren Beatty e Faye Dunaway annunciarono per sbaglio La La Land come miglior film, ma il premio era in realtà indirizzato a Moonlight. "nessuno però si fece male", come sottolineato ironicamente dal conduttore. "Quando ho presentato io lo show nessuno è stato piicchiato. Si sono comportati tutti bene ai miei Oscar" ha scherzato Jimmy Kimmel in un'intervista ai microfoni di Good Morning America. Ovviamente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 marzo 2023) Il noto conduttore televisivopresenterà per la terza volta in carriera la cerimonia degli, ironizzando su quanto accaduto nella passata edizione. L'ultima volta in cuiha presentato gliscoppiò lo "scandalo della busta", ovvero Warren Beatty e Faye Dunaway annunciarono per sbaglio La La Land come miglior film, ma il premio era in realtà indirizzato a Moonlight. "però si fece male", come sottolineato ironicamente dal conduttore. "ho presentato io lo showpiicchiato. Si sono comportati tutti bene ai miei" ha scherzatoin un'intervista ai microfoni di Good Morning America. Ovviamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Per il secondo anno consecutivo, l'Academy of Motion Pictures ha respinto la richiesta del presidente… - Adnkronos : No all'intervento di Volodymyr #Zelensky alla cerimonia degli #Oscar 2023 in programma domenica 12 marzo. Per la se… - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | È una cinquina, quella della migliore attrice protagonista che arriva alla serata degli Oscar. Grande… - gcapone02 : RT @reneweurope_cda: Vi aspettiamo Giovedì 30 Marzo 2023 alle ore 17.30 presso la Sala Stampa Oscar Niemeyer di Ravello, con una iniziativa… - pengueraffaele : L’Academy come Sanremo: agli oscar non ci sarà l’intervento di Zelensky -