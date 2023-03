Oscar 2023 | chi vincerà la statuetta per il miglior film? È l’anno di “Everything Everywhere All at Once”?

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si avvicina la notte degli, 95esima edizione del premio assegnato dall’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, che si svolgerà domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, presentato per la terza volta da Jimmy Kimmel. Il favorito della vigilia è ilche ha anche ottenuto il maggior numero di nomination, il caleidoscopico ottovolanteAll at, 11 candidature. Lo tallonano a pari meriti a 9 nomination il dramma bellico Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale e la commedia nera in salsa irlandese Gli Spiriti dell’Isola; a 8 c’è Elvis, su uno dei grandi miti dell’immaginario americano del secolo scorso, Elvis Presley; a 7 The Fabelmans, omaggio autobiografico e mlinconico che Steven Spielberg ha dedicato alla settima arte. Tra le 23 ...

Le prime regole dell'Academy All'inizio i lungometraggi animati sul mercato erano proprio pochi e gli Oscar non si preoccupano di assegnar loro il giusto peso. Secondo le regole originali, infatti, ... la cena di gala degli Oscar. Lo chef Wolfgang Puck dal 1994 cura una delle cene più glamour di Hollywood: la cena di gala degli Oscar.

La 95esima edizione degli Academy Awards si terrà il 12 marzo 2023 e i premi Oscar saranno consegnati nella storica sede del Dolby Theatre dell'Hollywood & Highland Center, ora Ovation Hollywood. Con ...Secondo i pronostici "Everything everywhere all at once" con nove candidature vincerà come miglior film. Ma vincerà il buonismo e il politically correct di Fraser o Austin Butler vincitore ai Bafta