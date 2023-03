(Di venerdì 10 marzo 2023) Corrado, ex allenatore dell’Inter , ha rivelato un retroscena sul presidente del Calcio Napoli, Aurelio De. Corrado, ex allenatore di Udinese, Inter, Lucchese e Avellino, è intervenuto su Radio Bruno Firenze e ha parlato di Aurelio De, presidente del Calcio Napoli e produttore cinematografico.ha affermato che alcuni allenatori che hanno lavorato con Degli hanno raccontato di come il presidente sia solito entrare negli spogliatoi e avere discussioni animate con i giocatori. “Alcuni allenatori che sono stati con lui mi hanno raccontato che Deè capace di entrare negli spogliatoi e iniziare a battibeccare con i giocatori”. Inoltre,ha aggiunto che ha avuto conferma diretta da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Orrico: 'Un calciatore mi ha detto una cosa su De Laurentiis. Si prese a manate...' #DeLaurentiis #napoli #orrico… -

Commenta per primo L'ex allenatore Corradoè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato di alcuni interessanti ... e di questo ho avuto conferma diretta da un, si ...... è intervenuto Corrado, ex allenatore, tra le altre, di Inter ed Empoli. Di seguito, un ... Guardate Kvara, è unche si sta completando grazie al lavoro di Spalletti. Il georgiano ha ...... è intervenuto Corrado, ex allenatore, tra le altre, di Inter ed Empoli. Ritiene opportuno ... Guardate Kvara, è unche si sta completando grazie al lavoro di Spalletti. Il georgiano ha ...

Orrico: “Un calciatore mi ha detto una cosa su De Laurentiis. Si prese a manate…” napolipiu.com

L'ex allenatore Corrado Orrico ha parlato del presidente azzurro De Laurentiis, dicendo che una volta si prese a schiaffi con un allenatore.Corrado Orrico, ex allenatore di Empoli e Inter tra le tante, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Napoli-Lazio sono le squadre che giocano meglio Non ...