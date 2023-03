Oroscopo Paolo Fox 11 marzo 2023 | sabato dinamico per Ariete e amichevole per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 10 marzo 2023) L'diFox del giorno 11fa chiarezza su queste 24 ore. Eccoci giunti al weekend. Un'altra settimana sta per concludersi e la Luna transiterĂ in Scorpione in questa giornata. C'è chi si sentirĂcome non mai () e chi avrĂ modo di fare delle amicizie nuove (). Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di11, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.11diFox:, Toro, Gemelli- L'diFox ...