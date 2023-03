Oroscopo Branko Venerdì 10 Marzo 2023 | Pesci infermabile

(Di venerdì 10 marzo 2023) L’diper oggi,10Ariete Rinnovamento nella vita sentimentale: il passato non esiste più. Potreste prendere delle decisioni sgradite agli altri ma a voi favorevoli. È molto importante affrontare gli argomenti in famiglia: le figlie sono un po’ complicate da gestire. Non dimenticate gli affari per un divertimento passionale passeggero. Toro Avete bisogno di amore, fisico, carnale, ma la Luna vi impone una imposizione mondana. Giorno molto positivo per il lavoro, per l’attività e per un rapido controllo della salute. Gemelli Andate fuori dai binari del ripetuto. Se siete soli interrogatevi sul perché. Cancro Oggi Luna negativa: meglio rilassarsi e fisicamente oggi. Leone Bene le questioni legali e burocratiche, potrete trovare un esperto che vi saprà aiutare. ...

Ariete Oggi sarà un giorno importante per prendere decisioni decisive e determinanti riguardo ai tuoi affari lavorativi. Nonostante un inizio stressante, potrai ...11 marzo Leone Per qualcuno a cui piace avere equilibrio, può essere particolarmente snervante essere colto alla sprovvista. C'è un po' ...11 marzo Sagittario La tensione nervosa tra i membri della famiglia è alta oggi, Sagittario, quindi non sorprenderti se i ...

Oroscopo Branko oggi venerdì 10 marzo 2023: cosa dice lo zodiaco Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione ControCopertina

